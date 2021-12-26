Спас четверых детей от пожара: пятиклассника-героя из Костаная наградят

Олег Пирог. Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Случай спасения пятиклассником четверых детей в Костанае не остался незамеченным: с молодым человеком хочет встретиться сам аким области. Об этом Архимед Мухамбетов написал на своей официальной странице в Instagram.

"На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки. Также благодарен его родителям, воспитавшим такого смелого мужчину и настоящего героя. Молодец, Олег!" – написал Мухамбетов на своей странице в соцсети.

Эту историю спасения мы рассказывали сегодня утром.

В минувшую субботу, 25 декабря, ученик пятого класса средней школы № 22 Костаная Пирог Олег, проживающий в дачном обществе "Садовод", играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и поочередно вынес на улицу четверых детей.

Сам пожар позже был потушен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948584-spas-chetveryh-detey-ot-pozhara-pyatiklassnika-geroya-iz-kostanaya-nagradyat/