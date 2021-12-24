Розовые клубы дыма над заводом в Усть-Каменогорске: названы причины происшествия

Розовый дым над заводом. Кадр из видео: instagram.com/ilove_uka

В департаменте экологии ВКО прошел брифинг, в ходе которого были озвучены причины появления розового дыма над заводом в Усть-Каменогорске, передает YK-news.kz.

Как сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев, на предприятии дали официальные разъяснения по поводу инцидента с розовым дымом, который произошел несколько дней назад.

"Есть там 2-й цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть, чистили одновременно четыре трубы - это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем.

Но, как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - пояснил Алиев.

Глава департамента также посетовал на то, что экологи фактически не имеют возможности своевременно попадать на территорию промышленных предприятий, поскольку их допуск туда обставлен большим количеством условий, отнимающих драгоценное время.

"21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината мы попасть на проверку не смогли.

У нас заняла время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной.

И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!" - сказал глава ведомства.

Главный эколог области заявил, что в подобных случаях представители госорганов должны допускаться без регистрации и подготовительных мероприятий, которые не позволяют оперативно оценить возникающие ситуации.

По его мнению, необходимо создавать оперативную группу, состоящую из представителей промбезопасности, технического отдела ДЧС и экологов. Она должна допускаться на промышленные предприятия в полном составе и работать без помех.

Также Алиев подчеркнул, что соблюдение технологического регламента производства — прерогатива департамента промбезопасности, а спасатели должны принимать меры по гражданской безопасности. Департамент экологии тем временем оценивает совокупный вред, нанесенный промышленным инцидентом.

"Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", — добавил Алиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948414-rozovye-kluby-dyma-nad-zavodom-v-ust-kamenogorske-nazvany-prichiny-proisshestviya/