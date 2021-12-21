Розовые клубы дыма над заводом напугали жителей Усть-Каменогорска (видео)

Розовый дым. Кадр из видео: instagram.com/ilove_uka

В соцсетях распространяются видеоролики, снятые жителями Усть-Каменогорска. В кадре можно увидеть клубы розового дыма, поднимающиеся над одним из местных предприятий, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из таких роликов был опубликован в сообществе ilove_uka в Instagram. В комментариях пользователи предположили, что ЧП произошло на территории АО "ТМК".

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэкологии.

В ведомстве сообщили, что сегодня в полдень местный департамент экологии получил через соцсети информацию о возможной аварии на АО "ТМК".

"С целью выяснения обстоятельств в 12:15 департаментом экологии был осуществлен выезд для проведения инструментальных замеров на предмет содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, по результатам которых установлены факты превышения хлора от установлений нормы предельно-допустимой концентрации", - говорится в сообщении министерства.

Учитывая этот факт, в ведомстве решили начать внеплановую проверку предприятия.

"О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - пообещали в Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947813-rozovye-kluby-dyma-nad-zavodom-napugali-zhiteley-ust-kamenogorska-video/