Не менее 75 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

Последствия тайфуна. Фото: Getty Images/ ERWIN MASCARINAS / Contributor

Сильнейший тайфун Rai обрушился на южную и центральную часть Филиппин. Более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты. Не менее 75 человек погибли.

Из-за разгула стихии прерваны коммуникации, отсутствует электричество во многих регионах, сорваны крыши и разрушены бетонные опоры линий электропередачи, затоплены деревни, сообщает издание Channel News Asia.

Последствия тайфуна. Фото: Getty Images/ ERWIN MASCARINAS / Contributor

По информации издания, более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун опустошил южные и центральные районы архипелага.

Губернатор провинции на острове Бохол Артур Яп заявил о пропавших без вести и раненых, ранее он подтвердил гибель 49 человек, однако официальные лица позже сообщили о 75 смертях.

Чиновник также заявил о проблемах со связью. По его словам, о последствиях тайфуна отчитался только 21 мэр из 48.

Губернатор опасается, что число жертв может возрасти.

Последствия тайфуна. Фото: Getty Images/ BOBBIE ALOTA / Contributor

Военные, полиция, береговая охрана и спасатели направлены на поисково-спасательные операции. Техника занимается расчисткой дорог от завалов.

Корабль ВМФ страны с гуманитарным грузом направлен на Бохол. Благотворительные организации начали сбор пожертвований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947379-ne-menee-75-chelovek-stali-zhertvami-tayfuna-na-filippinah/