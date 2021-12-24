"Дети выпрыгивали на ходу": стали известны подробности ЧП в Павлодарской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Сестра одной из школьниц рассказала, что детям пришлось на ходу выпрыгивать из школьного микроавтобуса, который начал дымиться во время движения в Павлодарской области. После ЧП ученики еще шли пешком до дома около 4 километров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ребенок увидел, что дымится капот. Детям сказали выпрыгивать на ходу. Сопровождающий быстро покинул салон, он сидел с водителем, хотя должен был находиться рядом с детьми. В машине неисправна дверь, дети сами ее еле как открыли, 6-классник всем помог выбраться, сам их выкидывал из "ГАЗели", - рассказала сестра ученицы.

По словам девушки, детям потом пришлось еще идти домой пешком почти 4 километра.

При этом в управлении образования Павлодарской области сообщили, что после ЧП всех школьников доставили домой.

"Всех 6 детей, находящихся на момент возгорания в машине, незамедлительно эвакуировали и доставили домой. Также сразу были поставлены в известность и прибыли на место пожара представители сельского акимата и отдел ЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло моментально рядом с печкой в салоне авто, огнетушителями воспользоваться не удалось. Выяснилось, что 16 декабря на станции технического обслуживания производилась замена печи", - сообщили в пресс-службе управления образования региона.

Напомним, школьный микроавтобус загорелся на трассе в Павлодарской области 23 декабря. В нем находились двое взрослых и 6 детей. Все вовремя покинули салон и не пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948316-deti-vyprygivali-na-hodu-stali-izvestny-podrobnosti-chp-v-pavlodarskoy-oblasti/