ГАЗель со школьниками загорелась на трассе в Павлодарской области (видео)

Микроавтобус горит на дороге. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Жители Павлодарской области публикуют в соцсетях видео с горящим микроавтобусом. Случай прокомментировали в местном ДЧС, пишет корреспондент NUR.KZ.

Видео с горящей "ГАЗелью" появилось в Instagram-паблике tipavlo.dar. Авторы поста указывают, что при пожаре детям якобы самим пришлось открывать двери и выпрыгивать на ходу.

Ситуацию прояснили представители ДЧС Павлодарской области в комментариях под публикацией. По их информации, случай произошел сегодня, 23 декабря, на трассе между селами Ефремовка и Даниловка в Павлодарском районе.

"На открытой территории полностью выгорел автомобиль ГАЗель (на бензине – прим. авт.) 2007 года выпуска, на площади 8 квадратных метров", – сообщили в департаменте по ЧС.

По данным ДЧС, дети и впрямь эвакуировались из транспорта самостоятельно, но в сопровождении водителя. Всего в микроавтобусе было 6 детей, никто из них не пострадал.

Уточняется, что в салоне был огнетушитель, однако он не применялся. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

"Ликвидация до прибытия. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет", – заключили в ДЧС области.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948274-gazel-so-shkolnikami-gorela-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-video/