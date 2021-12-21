Пожар в новом ЖК в Актау: жильцы намерены подать в суд на застройщика

Пожар в ЖК. Фото с места событий: facebook.com/azamat.sarsenbaev

В минувшие выходные в Актау случился пожар в элитной новостройке. Владельцы квартир готовят иск в суд на застройщика - они обвиняют его в халатном отношении к пожарной безопасности. В строительной компании же не исключают версию поджога.

Пожар в жилом комплексе случился в воскресенье, 19 декабря, - загорелась мансарда на 17 этаже. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали больше сотни человек, в том числе детей.

Жильцы дома жалуются, что пожарные потеряли слишком много времени, передает телеканал "Астана".

"Два часа потеряли на то, чтобы найти воду, оттуда тянули, с 13 микрорайона. Пожарные рукава были пустыми. И ночью – у нас есть видео и фото, когда они пустые, а утром мы пришли – уже эти рукава есть. Получается, быстро-быстро сделали", - поделилась подробностями жительница новостройки Асель Еменова.

Ранее в ДЧС заявляли о неисправной системе пожаротушения в ЖК. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Неоднократно обращались к застройщику, ходили. Вопросы по недоделкам. То есть, дом сдан в эксплуатацию, а эксплуатировать его нельзя, получается", - рассказал житель новостройки Максим Султанбеков.

Ситуацию прокомментировали и в строительной компании, возводившей ЖК. Здесь считают, что пожар был подстроен, у компании даже есть подозреваемый.

"Пока мы просто предполагаем, что в квартире, в которой велись работы, были не соблюдены простые правила пожарной безопасности. Как говорится, молния в одно место два раза не бьет же, правильно? Специально диверсии такие делаются, не исключаем", - заявил представитель компании-застройщика Бакыт Мендыбаев.

Жильцы дома все же намерены подать на застройщика иск в суд. Сейчас они готовят коллективное заявление.

"Претензия – халатное отношение к пожарной безопасности. У нас сигнализация не работает. Я говорила пожарным, и застройщики об этом знали", - пояснила Асель Еменова.

В ДЧС отмечают, что пожары в новостройках стали случаться чаще после того, как в 2015 году департамент по ЧС исключили из состава комиссии по приему жилых домов.

"Теперь застройщик сам регулирует вот эти моменты, установку пожарной сигнализации, а мы уже только можем проверить в ходе плановых проверок, и то - если здание повышенной этажности попадает под высокую степень риска. За 2021 год у нас плановых проверок не было", - сообщил глава управления госконтроля ДЧС Мангистауской области Александр Алексеев.

Пока погорельцы "Флоренции" размещены в гостиницы за счет застройщика. Компания обещает за свой же счет восстановить обгоревшие квартиры. Сумма ущерба еще не известна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947633-pozhar-v-novom-zhk-v-aktau-zhiltsy-namereny-podat-v-sud-na-zastroyschika-video/