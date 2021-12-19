Новый жилой комплекс загорелся в Актау (видео)

Фото с места событий: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Жилой комплекс загорелся в Актау. В Сети появились кадры с места событий.

Пожар в ЖК "Флоренция" произошел сегодня днем. Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на ДЧС региона, пожар произошел на последнем, 17-м этаже (мансарда). Силами ДЧС эвакуировано 100 человек, 20 из которых – дети.

50 военнослужащих Нацгвардии оцепили место происшествия. В тушении пожара были задействованы 80 человек и 17 единиц техники.

Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947404-novyy-zhiloy-kompleks-zagorelsya-v-aktau-video/