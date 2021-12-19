Пожар в Актау: в ДЧС заявили о неисправной системе пожаротушения в ЖК

Пожар в ЖК. Фото с места событий: facebook.com/azamat.sarsenbaev

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали пожар в ЖК "Флоренция" в Актау. Пожарные столкнулись со сложностями в работе из-за неисправностей в системе пожаротушения.

Замначальника ДЧС региона подполковник Бекболат Абдикадыров рассказал о первых результатах работы на месте пожара, пишет Sputnik Казахстан.

"Следует отметить, что в жилом комплексе система пожарного водоснабжения работает не на должном уровне, а именно: внутренние пожарные краны в неисправном состоянии, а в пожарных гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара", - пояснил он.

По его словам, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Как уточнили в ДЧС региона, дом был сдан в эксплуатацию в этом году.

Напомним, что возгорание мансарды произошло в новом ЖК в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947410-pozhar-v-aktau-v-dchs-zayavili-o-neispravnoy-sisteme-pozharotusheniya-v-zhk/