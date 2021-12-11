Пожар в ЖК в Алматы: трое детей доставлены в больницу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В результате пожара, произошедшего минувшей ночью в ЖК "Алтын Булак-2", в больницу доставлены трое маленьких детей, об этом сообщили в ДП города, передает NUR.KZ.

"Трое малышей, 2020 и 2021 годов рождения, с отравлением продуктам горения бригадами скорой медицинской помощи были экстренно доставлены в 1-ю детскую городскую клиническую больницу", - сообщили в департаменте полиции города.

О состоянии малышей не сообщается.

Напомним, в Алматы сегодня ночью загорелся ЖК "Алтын Булак-2". Из дома были эвакуированы 177 человек, в том числе шестеро детей.

В спасении жителей ЖК и ликвидации последствий принимали участие не только пожарные и спасатели, но и полицейские.

В настоящее время до сих пор неизвестно, что именно привело к возгоранию. Для выяснения причин назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946485-pozhar-v-zhk-v-almaty-troe-detey-dostavleny-v-bolnitsu/