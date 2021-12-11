Жилой комплекс загорелся в Алматы: эвакуированы более 170 человек (видео)

Кадр из видео. Источник: instagram.com/almaty_tjd

В Алматы минувшей ночью произошел пожар в жилом комплексе "Алтын Булак-2", передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Департаменте по ЧС сообщили, что 11 декабря в 23:58 силы и средства выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по улице Брусиловского, 167.

По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание в блоках на 6-7-м этажах, а также на 17-18-м этажах жилого комплекса.

"На месте развернута работа оперативного штаба созданы участки тушения с восточной и западной стороны. Для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления", - сообщили в ДЧС города.

По последим данным, из загоревшегося дома эвакуированы 177 человек, в том числе шестеро детей, спасено 27, из них 5 детей и две домашние кошки.

Принятыми мерами возгорание локализовано в 01.10, ликвидировано в 01.45.

Как отметили в ДЧС, жертв удалось избежать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946460-zhiloy-kompleks-zagorelsya-v-almaty-evakuirovany-bolee-170-chelovek-video/