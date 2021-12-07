"Неизвестно, жив он или нет": Сапарбаев о выплатах семье пропавшего без вести после ЧП под Таразом

Пожар в Жамбылской области. Кадр из видео: Telegram-канал Kris.p.almaty | Official

Аким Жамбылской области на брифинге в СЦК объяснил, почему до сих пор не выплатили компенсацию семье служащего военизированной охраны Оразбека Далибаева - он без вести пропал во время взрывов на территории воинской части под Таразом, передает корреспондент NUR.KZ.

Бердибек Сапарбаев признал, что процедура выплаты растянулась. Это, по его словам, связано с тем, что до сих пор не найдено его тело.

"Вы знаете, что, согласно нашему законодательству, дополнительная материальная помощь выплачивается. По сей день неизвестно, жив он или нет, так как нет доказательств. Мы заговаривали с его родителями, объяснили все, следственные мероприятия на месте взрыва продолжаются", - сообщил глава региона.

Он также напомнил, что по поручению главы государства из числа сотрудников Генпрокуратуры и МВД была создана специальная комиссия.

"Она (комиссия - прим. ред.) не завершила свою работу. Когда они завершат свою работу, и если они примут решение считать его (Оразбека Далибаева - прим. ред.) погибшим, тогда мы все средства выплатим. Деньги на это предусмотрены. Сколько было выплачено семьям других погибших, столько и выплатим", - резюмировал Сапарбаев.

Аким Жамбылской области напомнил, что семьям погибших при взрывах было выплачено 10 млн тенге из республиканского бюджета и еще 5 млн - из местного бюджета.

Напомним, в конце августа в Жамбылской области на территории склада боеприпасов произошла серия взрывов, в результате которых погибли 17 человек. Еще один до сих пор числится пропавшим без вести - эту информацию накануне подтвердил глава МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945703-neizvestno-zhiv-on-ili-net-saparbaev-o-vyplatah-seme-propavshego-bez-vesti-posle-chp-pod-tarazom/