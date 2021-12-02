34 человека остались на улице из-за пожара в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/talgar_akimat

Пожар в многоквартирном доме уничтожил 6 квартир, 34 человека, в том числе 16 детей, остались без крыши над головой. О ЧП сообщается на официальной Instagram-странице акимата Талгарского района.

ЧП произошло в поселке Тонкерис - загорелся 8-квартирный жилой дом. Огонь уничтожил 6 квартир из 8.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал - жильцы успели вовремя покинуть жилище.

Как оказалось, всего в доме проживало 34 человека, 16 из которых дети, в 6 сгоревших квартирах жили 15 взрослых и 15 детей.

Погорельцы временно разместились в домах родственников. Но они могут обратиться с заявлением в акимат, тогда им предоставят временное жилище.

Сообщается, что работы по восстановлению дома уже начались, соответствующие поручения даны руководителям отделов строительства и социальной защиты.

Рассматривается вопрос оказания государственной помощи пострадавшим.

Причина пожара пока неизвестна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944833-34-cheloveka-ostalis-na-ulitse-iz-za-pozhara-v-almatinskoy-oblasti-video/