Выброс метана на шахте "Абайская": шахтера и диспетчера наградят за героизм

Иллюстративное фото: Choochart Choochaikupt/EyeEm/Getty Images

На онлайн-брифинге в РСК Карагандинской области глава казахстанского МЧС сообщил, что диспетчер и шахтер, находившиеся во время аварии на шахте "Абайская" и своими действиями спасшие жизни коллег при выбросе метана, будут представлены к наградам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Один из работников шахты, когда произошло отключение электроэнергии, включился в самоспасатель (средство защиты органов дыхания и глаз – прим. ред.) и пошел в забой, где увидел несколько тел своих коллег, которые не подавали признаков жизни.

Одного из коллег, который подавал признаки жизни, – он его включил в самоспасатель, тем самым спас ему жизнь. Он совершил героический поступок – он помогал своим товарищам до последнего.

Но тот выброс метана, который превышал допустимые значения многократно, не позволил людям вовремя включиться в самоспасатель, и была практически мгновенная смерть", – заявил министр Юрий Ильин.

Глава МЧС добавил, что по его поручению шахтер и диспетчер будут представлены к ведомственным наградам за проявленные мужество и героизм при ликвидации последствий ЧС и поведения в ней.

Также Ильин сегодня рассказал, что происходило на шахте в Абае в момент выброса метана – он был настолько стремительным, что работники получили смертельное отравление за 2-3 минуты.

Напомним, что из-за аварии на шахте погибли шесть человек, двое получили отравление – 64 работникам удалось вовремя эвакуироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943783-vybros-metana-na-shahte-abayskaya-shahtera-i-dispetchera-nagradyat-za-geroizm/