Неизвестный "заминировал" самолет, прилетевший в Уральск из Франкфурта

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ночь на 18 ноября в аэропорту Уральска проверяли пассажиров, прилетевших из Франкфурта. Поводом послужило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

После сообщения о "минировании" рейса Франкфурт-Уральск была проведена проверка.

По данным пресс-службы Департамента полиции на транспорте МВД РК, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Уральск по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Проводится расследование.

"Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942751-neizvestnyy-zaminiroval-samolet-priletevshiy-v-uralsk-iz-frankfurta/