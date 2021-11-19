В лаборатории "Сколково" в Москве произошел пожар

Инновационный центр "Сколково". Фото: instagram.com/fondskolkovo

В российской столице загорелась лаборатория "Сколково". Пострадавших в пожаре нет, передает ТАСС.

Издание со ссылкой источник пишет, что пожар произошел утром в пятницу, 19 ноября. В этот момент в лаборатории инновационного центра не было людей.

Сообщается, что в лаборатории находятся полимерные материалы. В ликвидации возгорания участвовали сотрудники МЧС и собственная пожарная охрана центра. Пожар был потушен, пострадавших нет.

В ночь на 19 ноября на киностудии Pinewood в Великобритании также произошел пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942975-v-laboratorii-skolkovo-v-moskve-proizoshel-pozhar/