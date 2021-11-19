На киностудии Pinewood в Великобритании вспыхнул пожар

Британская киностудия Pinewood загорелась ночью 19 ноября, передает The Sun.
Как сообщает издание, пожар произошел в нескольких мастерских студийного комплекса в 21:10 (3:10 по времени Нур-Султана).
На место происшествия прибыли экипажи королевской пожарно-спасательной службы Беркшира и лондонской пожарной бригады.
Причина возгорания пока не названа.
Местные жители рассказали, что сначала произошел взрыв, а потом загорелась студия.
На Pinewood Studios, основанной в 1935 году, проходили съемки фильмов, телепрограмм и рекламных роликов. Студия также известна тем, что здесь снимали кинокартины о Джеймсе Бонде. Кроме того, на Pinewood создавались такие фильмы, как "Принц Персии: Пески времени", "Квант милосердия" и "Белль".
Летом прошлого года в Алматы произошел пожар на киностудии "Казахфильм". Сотрудники киностудии исключили версию с самовозгоранием.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942959-na-kinostudii-pinewood-v-velikobritanii-vspyhnul-pozhar/