Нашествие скорпионов в Египте: три человека погибли, около пятисот пострадали

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В египетской провинции Асуан ливни и град повалили деревья, из-за чего появились перебои с электричеством и разрушились норы скорпионов и змей, которые теперь расползлись по улицам, передает BBC.

Как рассказал изданию представитель Минздрава Египта, из-за нашествия скорпионов уже умерли три человека, еще 450 пострадали от их укусов.

Издание пишет, что в Египте обитают толстохвостые скорпионы ­– одни из самых смертоносных в мире. Их яд способен убить человека за один час.

Больницы региона уже получили дополнительные дозы противоядия. Сообщается, что местных врачей также отстранили от вакцинации, чтобы они могли помочь пострадавшим.

Власти призывают людей не покидать дома и избегать мест с большим скоплением деревьев, а при появлении симптомов, таких как затрудненное дыхание, спазмы мышц и рвота, сразу же обращаться в медицинские учреждения.

Ранее жители одного из районов Алматы пожаловались на нашествие крыс на территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942191-nashestvie-skorpionov-v-egipte-tri-cheloveka-pogibli-okolo-pyatisot-postradali/