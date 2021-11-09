Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 115

Похороны в Сьерра-Леоне. Фото: SAIDU BAH/AFP via Getty Images

По словам представителя министерства здравоохранения, число погибших в результате взрыва топливозаправщика в Сьерра-Леоне в пятницу увеличилось до 115 человек, сообщает CGTN.

В понедельник состоялось массовое захоронение десятков погибших.

Президент Джулиус Маада Био объявил трехдневный траур по случаю пятничной катастрофы.

По информации Би-би-си, многие из погибших были сожжены до неузнаваемости.

Власти обратились с настоятельным призывом к сдаче крови для лечения более 100 пострадавших от ожогов, поступивших в больницы. Официальные лица говорят, что запасы крови могут закончиться в ближайшие 72 часа.

Джулиус Маада Био заявил, что будет создана целевая группа для изучения трагедии и выработки рекомендаций о том, как избежать подобных инцидентов.

Напомним, в Сьерра-Леоне произошел мощный взрыв, в результате которого погибли, по предварительным данным, более сотни человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941257-chislo-pogibshih-v-rezultate-vzryva-benzovoza-v-serra-leone-uvelichilos-do-115/