Более 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне (фото, видео)

Кадры из видео. Источник: facebook.com/umaru.kamara

В Сьерра-Леоне произошел мощный взрыв, в результате которого погибли, по предварительным данным, более сотни человек.

Об этом рассказала мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр на своей странице в Facebook. в В столице страны Фритауна столкнулись бензовоз и грузовик. По предварительным данным, погибли больше 100 человек.

По данным местных СМИ, что после ДТП многие очевидцы бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент начался пожар и прогремел взрыв. Десятки, а то и более сотни людей погибли, разрушены десятки близлежащих домов, магазинов и автомобилей, а также автобус с пассажирами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940890-bolee-100-chelovek-pogibli-iz-za-vzryva-benzovoza-v-serra-leone-foto-video/