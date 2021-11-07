Найдены рыбаки, пропавшие на Каспии четыре дня назад

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Четверо рыбаков из Атырауской области, пропавшие в Каспийском море 3 ноября, вышли на связь. Об этом сообщает официальная Instagram-страница ДЧС Атырауской области.

Рыбаки из ТОО "Амангельды" и "СефКаспийФиш" вышли в море на металлическом рыболовном судне еще 3 ноября. После этого они перестали выходить на связь. Сегодня к поискам пропавших привлекли вертолет "Казавиаспас", но результатов это не дало.

Однако, как стало известно позже, мужчины сами вышли на связь со своим руководством.

"В 09.30 часов 7 ноября текущего года рыбаки посредством сотового телефона (находятся в 50 км в районе села Жанбай) сообщили своим руководителям, что живы, здоровы и в помощи не нуждаются", - говорится в сообщении департамента по ЧС.

Между тем, спасатели обратились к рыбакам с рекомендациями:

при выходе на рыбалку проверить состояние своей лодки;

рекомендуется взять спасательный жилет;

не перегружать лодку;

при падении в воду, плыть на мель, ухватившись за лодку;

при ЧС звонить на номер 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940959-naydeny-rybaki-propavshie-na-kaspii-chetyre-dnya-nazad/