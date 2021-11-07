Рыбаки из Атырау пропали на Каспии. К поискам привлечен вертолет (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Четверо рыбаков пропали без вести в Каспийском море. К поискам мужчин привлекли авиацию, но результатов это пока не дало, сообщает официальный Instagram-аккаунт департамента по ЧС Атырауской области.

По данным ведомства, 4 рыбака ТОО" Амангельды "и" СефКаспийФиш" вышли в море на металлическом рыболовном судне еще 3 ноября и с тех пор не выходили на связь.

6 ноября к поискам пропавших присоединился вертолет "МИ-8" АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана. Он провел воздушную разведку вдоль побережья Каспийского моря по маршруту Атырау - Исатай - Курмангазы.

Пока поисковые работы не дали результатов, сообщили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940919-rybaki-iz-atyrau-propali-na-kaspii-k-poiskam-privlechen-vertolet-video/