Мужчина залез на крышу авто и решил порыбачить на затопленной улице в Актау (видео)

В Актау водителя наказали после видео с рыбалкой на крыше автомобиля на затопленной после дождя улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 ноября около 22:37 в Актау на автодороге между 17 и 18А микрорайонами, вблизи спортивной школы "Халық Арена", сотрудниками полиции выявлен факт нарушения общественного порядка.

В ходе проверки установлено, что 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt допустил ряд административных правонарушений.

По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности по трем статьям КоАП РК:

- ч.1 ст.434 (Мелкое хулиганство);

- ч.2 ст.612 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления);

- ч.9 ст.590 (Управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр).

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

По факту мелкого хулиганства решением суда правонарушителю назначен административный штраф в размере 86 500 тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в Мангистауской области выпал первый снег. Снегопад прошел сразу в нескольких населенных пунктах, а в Актау синоптики прогнозировали дождь и туман.

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