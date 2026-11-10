Мужчина залез на крышу авто и решил порыбачить на затопленной улице в Актау (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Актау водителя наказали после видео с рыбалкой на крыше автомобиля на затопленной после дождя улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 ноября около 22:37 в Актау на автодороге между 17 и 18А микрорайонами, вблизи спортивной школы "Халық Арена", сотрудниками полиции выявлен факт нарушения общественного порядка.
В ходе проверки установлено, что 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt допустил ряд административных правонарушений.
По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности по трем статьям КоАП РК:
- ч.1 ст.434 (Мелкое хулиганство);
- ч.2 ст.612 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления);
- ч.9 ст.590 (Управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр).
Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.
По факту мелкого хулиганства решением суда правонарушителю назначен административный штраф в размере 86 500 тенге.
Напомним, ранее стало известно, что в Мангистауской области выпал первый снег. Снегопад прошел сразу в нескольких населенных пунктах, а в Актау синоптики прогнозировали дождь и туман.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454354-muzhchina-zalez-na-kryshu-avto-i-reshil-porybachit-na-zatoplennoy-ulice-v-aktau-video/
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