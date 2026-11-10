Первый снег накрыл Мангистау
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Мангистауской области выпал первый снег. Снегопад прошел сразу в нескольких населенных пунктах, а в Актау синоптики прогнозируют дождь и туман, передает Lada.kz.
В нескольких селах Мангистауской области выпал снег. Белые осадки заметили в Шетпе и Бейнеу. Также сообщается о снеге в Сайотесе и Жармышe.
Отмечается, что в прошлом году первый снег в некоторых населенных пунктах региона выпал значительно позже. Жители Жетыбая, Мунайшы, Таушика и Бейнеу увидели его только 7 декабря.
В Актау тем временем, по данным "Казгидромет", в ночь на 10 ноября ожидается облачная погода, дождь и временами туман. Температура воздуха составит +4…+6°C. Ветер северный со скоростью 9-14 м/с.
Днем 10 ноября сохранится переменная облачность, временами возможен дождь. Столбики термометров покажут +5…+7°C. Ветер сменит направление на северо-восточное, его скорость составит 7-12 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454249-pervyy-sneg-nakryl-mangistau/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах