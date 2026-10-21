Трагические случаи с женщинами и детьми продолжают происходить в Казахстане, заявила Аймаганова

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Алёна Бутенко
      Журналист
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Трагические случаи с женщинами и детьми продолжают происходить в Казахстане, заявила Аймаганова

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Мужчина ударил девушку кулаком
      Женщина боится. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      На заседании Курултая депутат Айжан Аймаганова заявила, что трагические случаи с женщинами и детьми в Казахстане происходят, несмотря на ужесточение законодательства, передает корреспондент NUR.KZ.

      "В последние годы в нашей стране были приняты важные меры по защите женщин и детей от насилия. Была ужесточена ответственность и расширены механизмы профилактики. Однако трагические случаи продолжают происходить.

      Только за последние несколько месяцев произошло несколько событий, потрясших общество. 13 июля в области Абай от множественных ножевых ранений погибла 20-летняя Дильназ Жумагулова. 23 сентября в Астане убита мать двоих детей Жазира Адауова.

      В связи с этим возникает вопрос: насколько существующие механизмы защиты позволяют не просто реагировать на уже совершившееся насилие, а заранее выявлять угрозу и пресекать ее", - заявила депутат Айжан Аймаганова.

      Она добавила, что опыт заранее выявлять опасность и защищать жизнь и безопасность человека применяется, к примеру, во Франции. При этом в Казахстане для этого уже есть механизмы профилактического учета и электронного контроля.

      В связи с этим депутат предложила:

      • МВД - разработать и протестировать пилотный проект "Зона электронной защиты" в отдельных регионах;
      • утвердить единый обязательный алгоритм, определяющий четкие действия полиции при поступлении сигнала об угрозе;
      • каждый сигнал об угрозе и принятые по нему меры должны автоматически подлежать цифровой регистрации - это позволит точно видеть, кто, когда и какие меры принял по каждому сигналу.

      Ранее мы писали, что экс-прокурор Айжан Аймаганова, которая стала широко известна в стране после суда над Куандыком Бишимбаевым, стала депутатом Курултая.

      Напомним, она выступала одним из гособвинителей по делу Бишимбаева, которого подозревали в убийстве супруги - Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Трагические случаи с женщинами и детьми продолжают происходить в Казахстане, заявила Аймаганова

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram