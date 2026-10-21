Трагические случаи с женщинами и детьми продолжают происходить в Казахстане, заявила Аймаганова

На заседании Курултая депутат Айжан Аймаганова заявила, что трагические случаи с женщинами и детьми в Казахстане происходят, несмотря на ужесточение законодательства, передает корреспондент NUR.KZ.

"В последние годы в нашей стране были приняты важные меры по защите женщин и детей от насилия. Была ужесточена ответственность и расширены механизмы профилактики. Однако трагические случаи продолжают происходить.

Только за последние несколько месяцев произошло несколько событий, потрясших общество. 13 июля в области Абай от множественных ножевых ранений погибла 20-летняя Дильназ Жумагулова. 23 сентября в Астане убита мать двоих детей Жазира Адауова.

В связи с этим возникает вопрос: насколько существующие механизмы защиты позволяют не просто реагировать на уже совершившееся насилие, а заранее выявлять угрозу и пресекать ее", - заявила депутат Айжан Аймаганова.

Она добавила, что опыт заранее выявлять опасность и защищать жизнь и безопасность человека применяется, к примеру, во Франции. При этом в Казахстане для этого уже есть механизмы профилактического учета и электронного контроля.

В связи с этим депутат предложила:

МВД - разработать и протестировать пилотный проект "Зона электронной защиты" в отдельных регионах;

утвердить единый обязательный алгоритм, определяющий четкие действия полиции при поступлении сигнала об угрозе;

каждый сигнал об угрозе и принятые по нему меры должны автоматически подлежать цифровой регистрации - это позволит точно видеть, кто, когда и какие меры принял по каждому сигналу.

Ранее мы писали, что экс-прокурор Айжан Аймаганова, которая стала широко известна в стране после суда над Куандыком Бишимбаевым, стала депутатом Курултая.

Напомним, она выступала одним из гособвинителей по делу Бишимбаева, которого подозревали в убийстве супруги - Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

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