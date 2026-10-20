Троих осужденных по делу о скандальном ЖК освободили в зале суда в Астане

В Астане суд вынес решение по делу о ЖСК "Оазис-Астана", троих осужденных освободили после приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны, 19 октября Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Д., Е. и Т..

Их обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, Д. обвиняли по отдельному эпизоду мошенничества.

В суде отметили, что после приговора в соцсетях распространено видео, в котором один из потерпевших выражает недовольство результатами рассмотрения уголовного дела.

"Считаем необходимым разъяснить обстоятельства дела, установленные судом, доводы сторон и принятое судебное решение.

Судом установлено, что фактически в суде рассматривались требования 275 пайщиков на общую сумму 2,5 млрд тенге. Доводы органа уголовного преследования о хищении всей суммы паевых взносов не нашли своего подтверждения, поскольку ни следствия, ни прокуратурой не было доказано, что денежные средства изначально привлекались без намерения исполнять обязательства", - рассказали в суде.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства прокурор представил измененный обвинительный акт, уменьшив сумму вменяемого хищения до 1,4 млрд тенге.

При этом учитывалось, что квартиры и помещения стоимостью 586 млн тенге были переданы субподрядчикам в счет выполненных работ, а часть расходов, в том числе 98 млн тенге за подрядные работы, была оплачена самим ЖСК.

"Суд установил, что подсудимые скрывали от пайщиков фактическое состояние строительства, приостановление работ, истечение установленных сроков, наличие административных взысканий, проблемы с разрешительными документами, недостаточность финансирования и передачу части квартир подрядчикам и несмотря на вышеуказанные обстоятельства продолжали привлекать денежных средства", - говорится в заявлении суда.

В результате 275 пайщиков не получили в установленный срок свой квартиры. При этом размер ущерба в 1,4 млрд тенге, указанный в измененном обвинительном акте, не был разграничен по каждому потерпевшему.

"Органом уголовного преследования не установлена конкретная сумма реального ущерба, причиненного каждому пайщику, что не позволило подтвердить предъявленное обвинение в мошенничестве в отношении всех потерпевших.

В связи с отсутствием достаточных доказательств хищения действия подсудимых переквалифицированы с мошенничества на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. 2) ч. 4 ст. 195 УК в редакции, действовавшей на момент совершения деяния", - заявили в суде.

Отмечается, что в данном случае обман выразился в сокрытии обстоятельств, препятствовавших своевременному завершению строительства и передаче квартир, а не в доказанном хищении денежных средств.

"Подсудимые вину не признали. Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор, указывая, что денежные средства направлялись на строительство объекта, приобретение материалов и оплату строительных и иных связанных с объектом работ.

Представитель потерпевших поддержал обвинение в полном объеме. Потерпевшие и их представители просили оставить гражданские иски о взыскании материального ущерба без рассмотрения. Часть потерпевших настаивала на строгом наказании, остальные оставили этот вопрос на усмотрение суда", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе объяснили, что санкция п. 2 ч. 4 ст. 195 УК в примененной редакции предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, на основании п. 1 ч. 2 ст. 55 УК срок наказания не мог превышать половины максимального срока, то есть 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

"Д., Е. и Т. признаны виновными по п. 2 ч. 4 ст. 195 УК и осуждены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы каждый с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 3 года.

С учетом зачета времени содержания под стражей с мая 2024 года основное наказание признано отбытым, осужденные освобождены из-под стражи в зале суда. По отдельному эпизоду, связанному с повторным оформлением квартиры, Д. оправдан за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Суд установил, что повторное указание квартиры было технической ошибкой, а умысел на хищение денежных средств не доказан", - рассказали в пресс-службе.

Гражданские иски о взыскании материального ущерба оставлены без рассмотрения по ходатайствам потерпевших. В компенсации морального вреда отказано.

"Признание пайщиков потерпевшими и указание в приговоре конкретных сумм не лишает их права требовать исполнения обязательств по договорам и разрешать вопросы о передаче квартир в установленном законом порядке", - рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июле 2025 года мы сообщали, что еще в 2022 году в Астане должны были сдать 11-подъездную девятиэтажку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.