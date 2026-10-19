Почему осужденный экс-управляющий партнер NEF Qazaqstan спокойно гуляет по Астане: ответ МВД

Экс-управляющему партнеру NEF Qazaqstan Тарыку Волкану Оскаю вынесли приговор и признали виновным в мошенничестве. Однако он попал под амнистию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В апреле 2025 года мы писали материал о том, что МВД объявило в розыск управляющего партнера NEF Qazaqstan Тарыка Волкана Оская. Речь шла о строительной компании NEF Qazaqstan (входит в турецкий холдинг Nef).

"Осенью 2023 года NEF Qazaqstan допустила первый на AIX дефолт по облигациям на 4 млрд тенге и долгу по купону на 402 млн тенге. Компания утверждала, что на эти средства строила в Алматы ЖК Green Center, отсутствие выплат по долгу объяснялось кассовым разрывом "из-за дебиторской задолженности покупателей недвижимости", - сообщалось тогда.

Но на прошлой неделе сетевое издание Qumash опубликовало информацию о том, что Тарык Волкан Оскай уже якобы находится под пробационным контролем в Астане. Отмечалось, что читатели издания заметили его гуляющим по Астане.

Корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в пресс-службу МВД РК. Там сообщили, что в отношении Тарыка Волкана Оская Департаментом полиции Алматы проводилось досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Оказывается, еще в феврале он был экстрадирован из Черногории в Казахстан и водворен в учреждение КУИС МВД РК. В мае приговором суда Алмалинского района Алматы он был признан виновным по указанной статье.

"В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с применением ч.3 ст.63 УК и установлением пробационного контроля", - сообщили также в МВД.

В настоящее время он находится под пробационным контролем в Астане.

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