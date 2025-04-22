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МВД объявило в розыск управляющего партнера NEF Qazaqstan Тарыка Волкана Оская

Опубликовано:

Тарык Волкан Оскай
Тарык Волкан Оскай. Кадр из видео: youtube.com/@baitassov_live

МВД Казахстана разыскивает управляющего партнера NEF Qazaqstan Тарыка Волкана Оская, данная информация размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Нацбанка" сегодня опубликовали сообщение о том, что в Казахстане объявлен в розыск управляющий партнер строительной компании NEF Qazaqstan (входит в турецкий холдинг Nef) Тарык Волкан Оскай.

"Осенью 2023 года NEF Qazaqstan допустила первый на AIX дефолт по облигациям на 4 млрд тенге и долгу по купону на 402 млн тенге. Компания утверждала, что на эти средства строила в Алматы ЖК Green Center, отсутствие выплат по долгу объяснялось кассовым разрывом "из-за дебиторской задолженности покупателей недвижимости", - сказано в сообщении.

Информация о розыске Тарыка Волкана Оская подтверждается данными, опубликованными на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Розыскное дело зарегистрировано в Алматы 18 апреля, мужчина находится в розыске 4 дня. Сообщается, что инициатором розыскного дела является МВД.

Розыскное дело Тарыка Волкана Оксая
Розыскное дело Тарыка Волкана Оксая. Скрин: qamqor.gov.kz/criminals

В Instagram-аккаунте компании указано, что Nef Qazaqstan - девелоперская компания, которая 12 лет работает на рынке недвижимости и ведет 40 проектов по всему миру. Однако сайт организации на данный момент недоступен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238264-mvd-obyavilo-v-rozysk-upravlyayushchego-partnera-nef-qazaqstan-taryka-volkana-oskaya/