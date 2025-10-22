Водитель без прав и ранее судимые: нарушения выявили в филиале "Семей орманы"
Опубликовано:
Нарушения в деятельности филиала "Семей орманы" выявила прокуратура области Абай - директор лишился должности, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.
Прокуратурой Бородулихинского района установлены факты приема на работу в филиал "Семей орманы" лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную порубку и хищение чужого имущества.
Также на работу приняли водителя спецтехники, лишенного водительских прав.
Так, контроль за законностью лесозаготовок был поручен мастеру производственного участка, ранее судимому за совершение имущественных и иных преступлений.
Прокурорами было установлено, что имело место незаконное изменение категории заготовленного леса в менее ценную, что повлекло занижение стоимости продукции.
"Вследствие ненадлежащей организации работы и бездействия руководства филиала, к концу 2024 года не была обеспечена реализация свыше 4 тысяч кубометров заготовленного леса на сумму более 80 млн тенге. Эти средства могли бы полностью покрыть налоговую задолженность предприятия в размере 75 млн тенге", - завили в надзорном ведомстве.
По акту надзора прокуратуры района трудовые договоры с указанными работниками расторгнуты. Приняты меры по реализации заготовленной древесины и погашению налоговой задолженности.
Кроме того директор филиала привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и впоследствии освобожден от занимаемой должности.
Отметим, в апреле этого года в области Абай пресекли хищение леса. Под подозрением оказались бывшие работники резервата "Семей орманы". Изъяты саженцы стоимостью 500 млн тенге.
До этого выявили сотрудников ГЛПР "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам о высшем образовании.
