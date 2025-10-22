Полицейский пытался разнять драку и получил удар в лицо в Жамбылской области

Участковый попытался утихомирить мужчину во время пьяной драки на базе отдыха, но в ответ получил удар по лицу. Дебошира наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.3 ст.380 УК) рассмотрели в Меркенском районном суде.

Выяснилось, что подсудимый отдыхал с двумя своими знакомыми в зоне отдыха в Меркенском районе, употребляя спиртные напитки. Между ними возникла ссора, а затем драка.

В это время на месте происшествия находился участковый инспектор районного отдела полиции, который предпринял меры и начал с обвиняемым профилактическую беседу.

"Не восприняв разъяснения, подсудимый умышленно нанес удар по лицу полицейского. В результате тот получил легкие телесные повреждения", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась протоколом осмотра места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и протоколом очной ставки.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Подсудимый вину признал и просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, положительную характеристику и наличие троих детей. Совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признали отягчающим обстоятельством.

В итоге мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее в области Абай вынесли приговор по делу об избиении сотрудника полиции. Выяснилось, что пьяный мужчина устроил скандал в квартире своей матери, а когда на вызов прибыл сотрудник полиции, в ходе драки нанес ему несколько ударов по лицу и порвал форменное обмундирование. Суд учел рецидив и отрицательную характеристику обвиняемого и лишил его свободы.

В Алматы пассажирка такси затеяла конфликт с водителем и отказалась покидать салон авто. Таксист вызвал полицейских, но им женщина оказала сопротивление. По результатам медэкспертизы оказалось, что она была пьяна. Женщину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

