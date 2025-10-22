jitsu gif
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Акмолинец закинул госномер на крышу, оторвал погон и повредил полицейское авто

      Опубликовано:

      Пьяный водитель сидит возле авто
      Пьяный мужчина. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

      В Акмолинской области из-за пьяного водителя устроили погоню, потом он сорвал номер с авто, напал на полицейского и повредил патрульную машину. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 октября около 23:30 в селе Жангызкудук Целиноградского района сотрудники патрульной полиции заметили автомобиль Geely, водитель которого проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться.

      После непродолжительного преследования автомобиль успешно остановили. Водителем оказался 36-летний местный житель, от которого исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции предложили мужчине проследовать в служебную автомашину для проведения медицинского освидетельствования.

      "Однако он отказался выполнять законные требования и начал вести себя агрессивно. В ходе задержания водитель сорвал передний государственный регистрационный номер с автомобиля и выбросил его на крышу жилого здания, оказывал активное сопротивление, в результате чего оторвал погон с форменного обмундирования полицейского в звании старшего лейтенанта полиции. Кроме того, нанес удар ногой по заднему бамперу патрульного автомобиля, причинив механические повреждения", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      После задержания мужчину доставили в наркологический центр. По результатам медицинского освидетельствования в его организме установили 2,44 промилле алкоголя, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

      В отношении водителя составили административный протокол по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

      Также возбуждено уголовное дело по ст.380 УК РК (Неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов с применением насилия).

      Ранее в Астане на 15 суток арестовали местного жителя, который бросил барсетку в проезжающую машину скорой помощи и разбил лобовое стекло. Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

      В Кокшетау правоохранителям пришлось гнаться за водителем, который пытался скрыться от них, но врезался в ограждение. По данным полиции, при проверке выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Более того, два года назад его уже лишили водительских прав за аналогичное нарушение - вождение в нетрезвом виде.

