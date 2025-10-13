Пьяный житель Астаны барсеткой разбил стекло машины скорой помощи и был арестован

В Астане на 15 суток арестовали местного жителя, который бросил барсетку в проезжающую машину скорой помощи и разбил лобовое стекло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Как рассказали в полиции, поздно ночью в полицию поступило сообщение от водителя скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице Бейбітшілік повредил лобовое стекло служебного автомобиля.

"Выяснилось, что 44-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и внезапно бросил барсетку в проезжающую навстречу машину скорой помощи. В результате удара лобовое стекло было повреждено.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По решению суда он арестован на 15 суток", - рассказали в ДП.

До этого в Астане поставили точку в деле об избиении фельдшера скорой помощи - нападавший получил полтора года лишения свободы условно.

Также в Актау летом было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу.

Ранее в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

