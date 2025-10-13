Пьяный житель Астаны барсеткой разбил стекло машины скорой помощи и был арестован
Опубликовано:
В Астане на 15 суток арестовали местного жителя, который бросил барсетку в проезжающую машину скорой помощи и разбил лобовое стекло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
Как рассказали в полиции, поздно ночью в полицию поступило сообщение от водителя скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице Бейбітшілік повредил лобовое стекло служебного автомобиля.
"Выяснилось, что 44-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и внезапно бросил барсетку в проезжающую навстречу машину скорой помощи. В результате удара лобовое стекло было повреждено.
Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По решению суда он арестован на 15 суток", - рассказали в ДП.
До этого в Астане поставили точку в деле об избиении фельдшера скорой помощи - нападавший получил полтора года лишения свободы условно.
Также в Актау летом было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу.
Ранее в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2296554-astanchanin-s-barsetkoy-napal-na-karetu-skoroy-pomoshchi-i-byl-arestovan/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах