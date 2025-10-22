"Родила от родственника": полиция раскрыла новые подробности по делу школьницы

В ДП Туркестанской области ответили на информацию о якобы ненадлежащем реагировании на противоправные действия в отношении 16-летней девушки, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, зимой 2025 года девушка обратилась в медицинское учреждение Астаны с беременностью и впоследствии родила.

"По данному факту сама девушка и ее мать дали пояснение о том, что контакт был с ее молодым человеком по обоюдному согласию, тем самым вводя следствие в заблуждение. При этом они отказались от подачи заявления и проведения экспертизы", - рассказали в ДП Туркестанской области.

Однако 12 октября мать школьницы обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении подозреваемого - пожилого родственника.

Келесский районный отдел полиции незамедлительно возбудил уголовное дело и начал досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Подозреваемого взяли под стражу.

В настоящее время расследование продолжается. Ход следственных действий находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области 15-летняя девочка забеременела и родила от 71-летнего родственника, жившего по соседству. Со слов родных, они узнали об этом только на седьмом месяце беременности. В полиции заявили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что, так как девочка родила в столице, ДП Астаны зарегистрировал факт в КУИ и передал информацию по территориальности в Туркестанскую область, но отдел полиции Келесского района области списал его в номенклатурное дело. По ее словам, по данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку.

