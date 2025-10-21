"Забеременела от 71-летнего родственника": МВД проверит полицейских из Туркестанской области

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила новые подробности о ходе расследования дела по факту беременности 15-летней школьницы, передает NUR.KZ.

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Instagram рассказала новые детали по факту расследования преступления против половой неприкосновенности девочки в Туркестанской области.

"Девочка родила в январе, заявление от мамы по факту поступило в октябре. При этом, когда девочка родила в Астане, больница сообщила в полицию города. ДП Астаны зарегистрировал факт в КУИ и передал по территориальности в Туркестанскую область.

Однако, отдел полиции Келесского района области списали его в номенклатурное дело. По данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку", - заявила Закиева.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области 15-летняя девочка забеременела от 71-летнего родственника, жившего по соседству. Со слов родных, они узнали об этом только на седьмом месяце беременности.

В полиции заявили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

