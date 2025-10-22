"Просто остановили для проверки": найденное в машине вещество подвело астанчанина под статью

В Астане полицейские провели проверку автомобиля на одной из заправочных станций. В машине обнаружили наркотические вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, факт хранения наркотических веществ выявили в ходе проведения обычного оперативно-профилактического мероприятия.

"На одной из автозаправочных станций сотрудники полиции остановили автомобиль 23-летнего жителя столицы. В ходе досмотра под передним пассажирским сиденьем было обнаружено и изъято вещество, предварительно идентифицированное как масло каннабиса", - рассказали в полиции.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Полиция напоминает, что хранение и оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность.

Напомним, ранее в полиции США рассказали о задержании двух мужчин, которых обвиняют в перевозе наркотиков. По некоторым данным, они могут являться гражданами Казахстана.

Также сообщалось, что полиция пресекла крупный канал хранения и распространения наркотиков в Мангистауской области - задержаны три человека.

