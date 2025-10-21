jitsu gif
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Понятия не имели, что внутри": казахстанцев заподозрили в перевозке огромной партии кокаина в США

      Опубликовано:

      Задержанные казахстанцы
      Задержанные казахстанцы. Фото: facebook.com/sheriffchamberstx

      В США задержали двух казахстанцев, которых обвиняют в перевозке кокаина. Однако родные одного из мужчин уверены, что задержанные ни в чем не виновны, передает NUR.KZ.

      Казахстанцы в Сети уже несколько дней делятся ссылкой на обращение, опубликованное на платформе Gofundme, написанную от имени Жомарта Данибекова. В своем обращении мужчина рассказал, что в США задержали его брата Мухита Данибекова. По его словам, был задержан и коллега брата - Нурсултан Мухтарали.

      "Мы с братом много лет работаем дальнобойщиками в Америке. Мухит и Нурсултан - честные, трудолюбивые люди, которые приехали сюда просто зарабатывать на жизнь. Они никогда не употребляли наркотики, не имели проблем с законом и живут спокойной и ответственной жизнью.

      Но в конце сентября 2025 года их жизнь изменилась навсегда. Во время плановой проверки полиция остановила их грузовик для проверки. Они перевозили груз автомобилей, загруженных в их прицеп. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в одной из машин 35 килограммов кокаина.

      Мухит и Нурсултан понятия не имели, что находится внутри - они просто работали водителями. Теперь их обвиняют в преступлении, которого они не совершали", - сказано в публикации.

      Данный снимок приложен к обращению Ж. Данабекова
      Данный снимок приложен к обращению Ж. Данабекова. Фото: gofundme.com

      По его словам, для каждого из них установлен в размере 200 тыс. долларов, и без него их не могут освободить для подготовки защиты.

      "Мы собираем средства на оплату услуг адвоката и залог, чтобы доказать их невиновность. Наши родители давно умерли. Мухит вырос без матери и отца. У него три маленькие дочери, которые каждый день спрашивают об отце. Их мать больна, у нее серьезные проблемы с сердцем. Эта ситуация разбила ей сердце.

      Мы просим всех, кто может, помочь любым способом. Каждый доллар приближает Мухита и Нурсултана к справедливости и свободе. Они приехали в Америку, чтобы честно работать, а не страдать за чужую несправедливость", - сказано в обращении.

      Отметим, что еще 1 октября полиция округа Чемберс штата Техас опубликовала на своей странице в Facebook сообщение о задержании автовоза с кокаином на межштатной автомагистральной трассе. В релизе официально подтверждается информация о задержании мужчин по имени Мухит Данибеков и Нурсултан Мухтарали.

      Сообщалось, что задержание произвели сотрудники отдела специальных расследований Управления шерифа округа Чемберс совместно с Управлением по борьбе с наркотиками. Они остановили автовоз и задействовали кинологическую службу. В автовозе было обнаружено 35 килограммов кокаина.

      "Водитель - Нурсултан Мухтарали из Нью-Йорка и пассажир, Мухит Данибеков из Пенсильвании, были обвинены в хранении наркотиков первой степени и отправлены в тюрьму округа Чемберс", - сказано в сообщении.

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Там нам ответили, что что брату задержанного необходимо обратиться за помощью в консульство, а также нанять адвоката.

      "Дипломаты не могут выступать в качестве защитника. Ни во время следствия, ни во время суда дипломатам запрещено вмешиваться и выступать в качестве юридического защитника", - отметили в МИД.

      В октябре прошлого года мы писали, что крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Задержаны подозреваемые.

      До этого гражданин Казахстана Александр Ходырев был арестован в США. Его обвиняют в администрировании интернет-платформы для незаконного заработка.

