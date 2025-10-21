Спецоперацию провели в Мангистауской области: изъято почти 200 кг наркотиков
Полиция пресекла крупный канал хранения и распространения наркотиков в Мангистауской области - задержаны три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщили в ведомстве, сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области при координации прокуратуры региона, а также при поддержке спецподразделения "СОБР" проведена масштабная операция в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.
В результате проведенных мероприятий в Актау были задержаны трое - их подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ.
Помимо этого в ходе обысков по нескольким адресам полицейские обнаружили и изъяли крупные партии марихуаны, а также электронные весы, упаковочные материалы и пневматическое оружие.
А в ходе дополнительных следственных действий в подвале одного из жилых домов по месту проживания задержанных выявлено тайное хранилище, где находились четыре картонные коробки с мешками марихуаны общим весом более 100 кг.
Таким образом общий объем изъятого наркотического вещества составил 196 кг.
"Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемые арестованы и водворены в следственный изолятор сроком на два месяца", - заявили в МВД.
Недавно в Астане правоохранители выявили факты распространения наркотиков и пресекли крупный канал сбыта благодаря видеонаблюдению.
Весной канал поставки наркотиков пресекли спецслужбы в Астане - задержаны два человека.
