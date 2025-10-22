Казахстанцу придется вернуть перечисленные на его счет 1,2 млн тенге

В Байконуре с мужчины взыскали более 1,2 млн тенге неосновательного обогащения и судебные расходы. Деньги были переведены на его счет после обмана казахстанки, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Байконурский городской суд с иском к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Согласно материалам дела, неизвестное лицо связалось с истом, сообщив, что срок действия ее абонентского номера истек, и, получив от нее по телефону секретный код, мошенническим путем перевело деньги с ее депозитного счета на другой счет.

Указанные средства были переведены на банковский счет ответчика.

"Ответчиком не было предпринято никаких действий по возврату полученной суммы, что свидетельствует о том, что ответчик знал о неправомерности своих действий", - отметили в суде.

Решением суда иск о взыскании суммы неосновательного обогащения был удовлетворен. С ответчика взыскано 1 230 000 тенге неосновательного обогащения, 120 000 тенге расходов на оплату представителя и 12 300 тенге государственной пошлины.

Ранее в ЗКО мужчина потерял от действий мошенников 30 млн тенге. Он прошел по рекламной ссылке в интернете, после чего с ним связался человек, выдававший себя за представителя нефтяной компании. В дальнейшем мужчина предоставил ему удаленный доступ к экрану смартфона. Через суд потерпевший пока смог вернуть только малую часть суммы - 2 млн тенге.

Житель Жамбылской области по просьбе знакомого открыл счета в трех банках и передал доступ к ним за 75 тыс. тенге. Теперь он обязан вернуть 5,5 млн тенге пенсионерке, которая стала жертвой мошенников.

