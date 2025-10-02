Житель ЗКО потерял 30 млн тенге, но смог вернуть часть денег

В ЗКО мужчина потерял от действий мошенников 30 млн тенге. Через суд он пока смог вернуть только малую часть суммы - 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Жанибекский районный суд.

Казахстанец мотивировал свой иск в суд тем, что стал жертвой мошенника, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел его деньгами в размере 2 млн тенге.

"Истец прошел по рекламной ссылке в интернете, после чего с ним связался человек, выдававший себя за представителя нефтяной компании. В дальнейшем по указанию данного лица истец загрузил на свое устройство приложение и предоставил тому удаленный доступ к своему экрану смартфона", - рассказали в суде.

Лишь потом, заподозрив мошеннические действия, мужчина обратился в отдел полиции. Было начато досудебное расследование по ч.4 ст. 190 УК РК в отношении неизвестных лиц.

В ходе досудебного расследования установили, что со счета истца неизвестные лица выполнили перевод 2 млн тенге на банковский счет, принадлежащий ответчику.

"Также истец, перейдя по другим указанным ссылкам, осуществил перевод еще 28 млн тенге на счета, принадлежавшие иным мошенникам. Так истец стал жертвой мошенников на общую сумму 30 млн тенге", - отметили в суде.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием произвести возврат суммы, но тот письменным сообщением в WhatsApp отказался.

Истец просил суд взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 млн тенге, а также судебные расходы.

Ответчик с иском не согласился. Он указал, что деньги были получены им в рамках торговли цифровыми активами на платформе.

Однако представленные ответчиком в качестве доказательств скриншоты не позволили суду установить их происхождение, подлинность и принадлежность конкретному пользователю платформы.

"Данные изображения не заверены электронной подписью, не сопровождаются выписками или официальными ответами от платформы, не содержат признаков документального оформления операции, нотариально не удостоверены. Данные обстоятельства не позволяют суду усмотреть причинно-следственную связь между действиями ответчика на платформе с переводом денежных средств от истца", - пояснили в суде.

В связи с этим суд пришел к мнению, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные отношения и надлежащих доказательств их наличия не предоставлено.

Суд пришел к выводу, что по делу имеется неосновательное обогащение ответчика, так как установлен факт поступления на его карточный счет денег от истца, при этом ответчик не доказал законные основания для получения этих сумм.

Исковое заявление о взыскании 2 млн тенге неосновательного обогащения суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что более 6 млн тенге потерял житель Акмолинской области на фиктивных инвестициях. Заманчивое объявление о возможностях торговли на бирже он увидел в Сети. Акмолинец не только сам взял кредит, но и просил об этом знакомых, а все полученные средства перевел на 10 счетов других лиц. Полицейские устанавливают личности дропперов и организаторов мошеннической схемы. Студент из Алматы обязан вернуть незаконно полученные деньги и компенсировать расходы казахстанке. Речь идет о сумме свыше 2 млн тенге. В суде парень рассказал, что по просьбе некоего мужчины открыл банковские счета через мобильное приложение. По его словам, телефон был взломан, а деньги переведены без его ведома.

