Два Alphard с одним номером: необычную схему раскрыли в Усть-Каменогорске
Опубликовано:
В Усть-Каменогорске выявили два Toyota Alphard с одинаковыми номерами и цветом кузова. Один из них оказался с поддельными номерами - полиция начала проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники батальона патрульной полиции в Усть-Каменогорске выявили два автомобиля Toyota Alphard, передвигавшихся под одним и тем же государственным регистрационным номером.
Первый автомобиль был задержан 29 сентября. Тогда стражи порядка остановили водителя, управлявшего машиной без водительского удостоверения и страхового полиса. За допущенные нарушения транспортное средство водворили на специализированную стоянку.
21 октября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" внимание полицейских вновь привлек автомобиль Toyota Alphard с таким же государственным регистрационным номером.
При проверке выяснилось, что идентификационный номер кузова (VIN) данного транспортного средства не соответствует указанному госномеру. Машину водворили на специализированную стоянку за использование подложных регистрационных знаков.
В настоящее время по факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства правонарушения и связь между владельцами автомобилей.
Ранее в Уральске задержали 21-летнего водителя, которого подозревают в попытке уйти от ответственности, используя поддельные номера. Его автомобиль Toyota Camry поместили на специализированную штрафстоянку. В отношении водителя составили протокол.
В Астане полицейские остановили водителя автомобиля BMW, номера на котором оказались снятыми с другой машины. По информации стражей порядка, нарушитель объяснил это тем, что его номера "еще не были оформлены". Суд назначил водителю арест и лишение прав на год.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2300040-dva-alphard-s-odnim-nomerom-neobychnuyu-shemu-raskryli-v-ust-kamenogorske/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах