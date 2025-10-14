"Шумахера" на Toyota Camry задержали в Уральске (видео)

В Уральске задержали 21-летнего "Шумахера", которого подозревают в попытке уйти от ответственности, используя поддельные номера, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на одной из улиц города полицейские остановили автомобиль Toyota Camry с иностранным учетом. Проверка показала, что за данным транспортным средством числится 25 нарушений ПДД, зафиксированных камерами.

"Однако на этом список нарушений не закончился - на автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные номерные знаки", - отметили в МВД.

В отношении водителя составили протокол за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.

Санкция статьи предусматривает арест до 5 суток с лишением права управления транспортом сроком на один год. Кроме того, нарушителю выписали постановления по всем 25 фактам нарушений ПДД.

Автомобиль поместили на специализированную штрафстоянку. Материалы дела направили в административный суд.

Ранее в Астане полицейские остановили водителя автомобиля BMW, номера на котором оказались снятыми с другой машины. По информации стражей порядка, нарушитель объяснил это тем, что его номера "еще не были оформлены". Суд назначил водителю арест и лишение прав на год.

В Усть-Каменогорске девушку-водителя наказали за то, что ради видео она заменила госномер авто на табличку с фамилией и выехала с ней на улицы города. Кроме того, выяснилось, что во время движения она находилась без ремня безопасности, за что девушка также понесла административное наказание.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.