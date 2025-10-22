Банковские счета казахстанцев взламывали, подбирая пароли по датам рождения и именам

В Рудном задержали мастера по ремонту телефонов, подозреваемого в хищении денег с устройств клиентов через взлом банковских приложений, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мобильник" сотрудники полиции города Рудного задержали местного жителя, занимавшегося ремонтом и скупкой бывших в употреблении мобильных телефонов.

"По данным следствия, мужчина брал устройства для диагностики и технического обслуживания, после чего незаконно получал доступ к банковским приложениям и переводил деньги на свои счета", - рассказали в ДП Костанайской области.

Для входа пароли подбирались по простым комбинациям: датам рождения, именам владельцев и другим очевидным вариантам.

"На данный момент доказана причастность задержанного к трем эпизодам преступлений", - уточнили в ведомстве.

Общая сумма ущерба превысила 1 миллион тенге. Ведется досудебное расследование, устанавливаются дополнительные факты и потерпевшие.

Обыск. Фото: ДП Костанайской области

Полиция призвала граждан соблюдать меры кибербезопасности:

не передавайте разблокированный телефон даже мастеру по ремонту;

перед сдачей устройства удаляйте банковские приложения и выходите из всех учетных записей;

используйте сложные пароли, не содержащие личных данных;

при потере контроля над устройством немедленно блокируйте банковские карты и онлайн-доступ через колл-центр банка.

Ранее от действий предполагаемой ОПГ интернет-мошенников пострадали 40 казахстанцев. Они потеряли более 70 млн тенге, установив приложение AnyDesk. Получив удаленный доступ, мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан. Дело направили в суд в области Жетісу.

А житель области Абай обнаружил, что на него оформлены онлайн-кредиты почти на 5,5 млн тенге в нескольких банках. В мошенничестве подозревают его 39-летнюю знакомую. Начато досудебное расследование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.