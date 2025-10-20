Казахстанец оказался должен 5,5 млн тенге по кредитам, которые он не брал

Житель области Абай обнаружил, что на него оформлены онлайн-кредиты почти на 5,5 млн тенге. В мошенничестве подозревают его знакомую, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 42-летний житель Аягозского района обнаружил, что на его имя в нескольких банках оформлены онлайн-кредиты на сумму в несколько миллионов тенге.

"Полицейские установили, что к мошенничеству может быть причастна его 39-летняя знакомая. Используя персональные данные мужчины, она оформила через мобильные приложения банков кредиты на сумму почти 5,5 млн тенге", - рассказали в МВД.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Департамент полиции области Абай советует всем гражданам внимательно относиться к защите своих личных данных.

Ранее другой житель области Абай потерял телефон, а вместе с ним и более полумиллиона тенге. В хищении денег со счетов заподозрили 25-летнего односельчанина, нашедшего устройство. По данным правоохранителей, деньги он потратил на личные нужды.

А жительница Акмолинской области лишилась 3,2 млн тенге после того, как ее знакомый получил доступ к ее мобильному телефону. На нее оказались оформлены два товарных кредита. Следствие установило, что подозреваемый действовал под диктовку неизвестных и даже убедил женщину пройти процедуры верификации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.