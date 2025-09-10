40 казахстанцев установили приложение и потеряли более 70 млн тенге

От действий предполагаемой ОПГ интернет-мошенников пострадали 40 казахстанцев - они потеряли более 70 млн тенге, установив приложение. Дело направили в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в области Жетісу пресекли деятельность предполагаемой организованной преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством.

"Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им. Далее мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан", - рассказали в прокуратуре региона.

От действий злоумышленников пострадали более 40 жителей разных регионов страны. Сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.

По результатам досудебного расследования уголовное дело направили в суд.

Отметим, что мошенники в Казахстане используют новую схему обмана, убеждая жертв включить демонстрацию экрана или установить программу удаленного доступа, чтобы получить контроль над устройством и доступ к конфиденциальным данным. Предлогов множество - "проверить устройство", "помочь заполнить заявление", "устранить техническую проблему".

В частности, мошенники используют вполне легальные программы для удаленного доступа к устройствам. Приложения RuDesktop, RustDesk, TeamViewer, HopToDesk и AnyDesk легко скачиваются с Google Play или AppStore. Они активно применяются в IT-сфере, бухгалтерии и даже в быту.

