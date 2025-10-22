"Требовали стопроцентную предоплату": алматинцы отдали миллионы за ремонт и остались с голыми стенами

Алматинцы считают, что владелец строительной фирмы обманул их и задолжал миллионы. Клиенты хотели получить "ремонт под ключ", вносили предоплату и оставались без ремонта, передает сайт телеканала КТК.

Свою историю телеканалу рассказала жительница Алматы Марина Турутина. По ее словам, она с супругом решили сделать в квартире капитальный ремонт. В соцсетях нашли строительную компанию, взяли кредит и перечислили свыше 3 млн тенге. Бригада даже приступила к работе. А потом все остановилось.

"Постоянно у них отмазки были, говорили: "Подождите, мы сейчас закончим там, к вам приедем", "У нас рынок не работает", "У нас нет рабочих сегодня", "У нас сегодня выходной". То есть постоянные отсрочки по срокам. 20 июня заключили договор, и на данный момент у нас сделан демонтаж полный, поменяли проводку. Но, опять-таки, не ту, которую мы хотели", - пояснила Марина Турутина.

Компания предлагала услугу "ремонт под ключ". Клиенты говорят: строители проводили черновую отделку, а потом работы внезапно останавливались. При этом строительная фирма требовала стопроцентную предоплату. И многие с условиями соглашались.

"Сейчас у нас ремонт в черновом этапе: у нас голые стены. Просто выровнены, и проводка, которую, как оказалось, нужно менять. Речь идет о сумме 5 млн 700 тыс. тенге, которые мы также оформили в рассрочку. Сейчас нам приходится и рассрочку платить, и снимать съемное жилье", - поделилась местная жительница Айя Байкулова.

Когда люди поняли, что обещанного ремонта им не видать, попытались связаться с владельцем фирмы. Но он перестал выходить на связь, а после - съехал из офиса.

В полиции говорят, заявления написали 23 человека. Уголовное дело завели по статье "Мошенничество". Сейчас подозреваемый под домашним арестом.

"По уголовному делу 23 человека признаны официально потерпевшими. Именно такое количество граждан написали заявление. Подозреваемый установлен, был задержан, доставлен в полицию. С санкции суда в качестве меры пресечения был избран домашний арест. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Обманутые алматинцы все еще надеются вернуть свои деньги. Если мошенничество докажут, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.

Также жительница Астаны заплатила почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы. Потерпевшая сообщила, что в результате многочисленных попыток связаться с представителями компании и требований возврата денег она так и не получила свои средства обратно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.