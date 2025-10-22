"Требовали стопроцентную предоплату": алматинцы отдали миллионы за ремонт и остались с голыми стенами

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Требовали стопроцентную предоплату": алматинцы отдали миллионы за ремонт и остались с голыми стенами

      Опубликовано:

      Мужчина делает ремонт
      Ремонт в квартире. Иллюстративное фото: LARISA SHPINEVA / Getty Images

      Алматинцы считают, что владелец строительной фирмы обманул их и задолжал миллионы. Клиенты хотели получить "ремонт под ключ", вносили предоплату и оставались без ремонта, передает сайт телеканала КТК.

      Свою историю телеканалу рассказала жительница Алматы Марина Турутина. По ее словам, она с супругом решили сделать в квартире капитальный ремонт. В соцсетях нашли строительную компанию, взяли кредит и перечислили свыше 3 млн тенге. Бригада даже приступила к работе. А потом все остановилось.

      "Постоянно у них отмазки были, говорили: "Подождите, мы сейчас закончим там, к вам приедем", "У нас рынок не работает", "У нас нет рабочих сегодня", "У нас сегодня выходной". То есть постоянные отсрочки по срокам. 20 июня заключили договор, и на данный момент у нас сделан демонтаж полный, поменяли проводку. Но, опять-таки, не ту, которую мы хотели", - пояснила Марина Турутина.

      Компания предлагала услугу "ремонт под ключ". Клиенты говорят: строители проводили черновую отделку, а потом работы внезапно останавливались. При этом строительная фирма требовала стопроцентную предоплату. И многие с условиями соглашались.

      "Сейчас у нас ремонт в черновом этапе: у нас голые стены. Просто выровнены, и проводка, которую, как оказалось, нужно менять. Речь идет о сумме 5 млн 700 тыс. тенге, которые мы также оформили в рассрочку. Сейчас нам приходится и рассрочку платить, и снимать съемное жилье", - поделилась местная жительница Айя Байкулова.

      Когда люди поняли, что обещанного ремонта им не видать, попытались связаться с владельцем фирмы. Но он перестал выходить на связь, а после - съехал из офиса.

      В полиции говорят, заявления написали 23 человека. Уголовное дело завели по статье "Мошенничество". Сейчас подозреваемый под домашним арестом.

      "По уголовному делу 23 человека признаны официально потерпевшими. Именно такое количество граждан написали заявление. Подозреваемый установлен, был задержан, доставлен в полицию. С санкции суда в качестве меры пресечения был избран домашний арест. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

      Обманутые алматинцы все еще надеются вернуть свои деньги. Если мошенничество докажут, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией.

      Источник: КТК

      Напомним, ранее в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.

      Также жительница Астаны заплатила почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы. Потерпевшая сообщила, что в результате многочисленных попыток связаться с представителями компании и требований возврата денег она так и не получила свои средства обратно.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.