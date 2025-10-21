Аким превысил полномочия при распределении земли в Жамбылской области

В Жамбылской области владелец крестьянского хозяйства подал иск к акиму одного из районов из-за 382 га земли. Суд встал на сторону фермера, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщили в пресс-службе СМАС Жамбылской области, в 2006 году земельный участок площадью 707 га был предоставлен истцу для ведения сельского хозяйства и оплачен им в полном объеме. Однако в 2007 году постановлением акима 382 га были переданы в постоянное пользование Учреждению по охране лесов и животного мира.

"Границы земель, выделенных истцу, и земли, переданной Лесхозу, пересекаются, но перевод земель государственного лесного фонда в другую категорию (включая передачу в частную собственность) может быть осуществлен исключительно правительством РК.

Поскольку оспариваемое действие может осуществляться исключительно правительством, суд решил, что постановление 2007 года принято акимом с нарушением компетенции и является незаконным", - рассказали в суде.

Суд признал незаконным и отменил постановление акима 2007 года в части, касающейся изъятия 382 га земель у крестьянского хозяйства. Акиму района предписано отменить все юридические последствия, вытекающие из отмененных положений постановления.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Жамбылской области привлекли к ответственности акимов двух сельских округов за передачу земельных участков родственникам. Должностные лица не уведомили своих руководителей о риске возникновения конфликта интересов и родственных связях. Каждому назначили административный штраф на 275 тысяч тенге.

А в Павлодаре соседка пыталась оспорить постановление акимата о предоставлении семье дополнительного участка, но ее доводы признали несостоятельными.

