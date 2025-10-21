Полицейских проверяют из-за видео из патрульной машины в Костанае

В Костанае полицейские погнались за водителем, сопроводив поездку нецензурными словами. В отношении инспекторов начали служебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео из машины полицейского патруля в Костанае опубликовал Telegram-канал Halyqstan.

Инспекторы решили преследовать легковушку, водитель которой, как им показалось, нарушил ПДД. Он совершил левый поворот с перекрестка перед двигавшимся по прямой автомобилем полицейских.

"Судя по всему, аварийной ситуации не было, так как патрульный автомобиль даже не затормозил. Однако находившиеся в ней правоохранители расценили маневр как наглость", - говорится в посте.

Один из находящихся в салоне тут же назвал водителя "мал" и обратился к напарнику с нецензурными словами.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Костанайской области, по данному факту проводится служебное расследование.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки в отношении него возбуждено административное производство, материалы которого направили в суд.

Решением суда водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергли административному аресту на 15 суток.

"Кроме того, по фактам нарушения служебной этики сотрудниками полиции будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности", - отметили в ДП региона.

Ранее в Шымкенте мужчина снял на видео общение с двумя полицейскими, которые требовали у него показать удостоверение и содержимое карманов. На видео отреагировали в департаменте полиции города - проводится проверка, в рамках которой выясняются обстоятельства инцидента.

На днях министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании коллегии указал на недостатки в работе ведомства и поручил полицейским начальникам заняться укреплением дисциплины. Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль.

