Принимать решительные меры в отношении недобросовестных полицейских поручил глава МВД

Министр внутренних дел на заседании коллегии указал на недостатки в работе ведомства и поручил полицейским начальникам заняться укреплением дисциплины, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале сообщили, что в Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии, в ходе которого глава ведомства Ержан Саденов отдельное внимание уделил вопросу обеспечения дисциплины и законности в рядах личного состава.

"Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит", - отметил министр.

В связи с этим руководителям территориальных подразделений было поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе: провести индивидуальную профилактическую работу, усилить наставничество над молодыми сотрудниками, активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний.

Саденов также потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры.

Вместе с тем министр подчеркнул, что на местах в ряде случаев запаздывает реагирование, в связи с чем поручено усилить контроль за службой участковых и жестко следить за исполнением защитных предписаний.

Напомним, в Шымкенте мужчина снял на видео общение с двумя полицейскими, которые требовали у него показать удостоверение и содержимое карманов. В полиции начали проверку.

До этого житель Актау заснял на видео неподобающее поведение полицейских. Как отметил автор видео, сотрудники не хотели представляться и препятствовали видеосъемке. В ДП Мангистауской области сообщили, что в отношении них проведут служебное расследование с поднятием средств видеофиксации.

