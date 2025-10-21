"Нападает скрытно и неожиданно": странную драку сняли на видео в Алматы

В Сети появилась информация, что в Алматы неизвестный нападает на людей. В полиции возбудили дело по факту хулиганства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

В Telegram-канале egovpress сообщили, что в Алмалинском районе Алматы заметили молодого человека, который скрытно и неожиданно нападает на людей.

В качестве доказательства приложили и видео одного из инцидентов. На кадрах видно, как двое молодых людей держат друг друга и спорят. Затем к ним подходит третий парень, резко ударяет одного из них и уходит.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

"Все участники конфликта установлены и задержаны. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка в соответствии с законом", - сообщили в полиции.

Кроме того, в ДП Алматы подчеркнули, что все бытовые и личные споры должны решаться исключительно в правовом поле.

"Мы призываем граждан не поддаваться на эмоции и не устраивать разборки, которые могут привести к тяжким последствиям. За любые противоправные действия каждый понесет ответственность", - сказал начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, ранее в Мангистауской области драка школьниц попала на видео и вызвала широкий резонанс: участниц доставили в полицию, а родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание.

До этого в одном из дворов Алматы произошла массовая драка между девочками. На кадрах слышны крики девочек, а также видно, как они держат друг друга за волосы. В полиции тогда заявили о начале проверки.

