Драку школьниц снимали на видео в Мангистау

В Мангистауской области драка школьниц попала на видео и вызвала широкий резонанс: участниц доставили в полицию, а родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание, передает NUR.KZ.

Видео драки опубликовал Instagram-паблик cenzura_aktau. Сообщалось, что конфликт произошел на территории средней школы в селе Баскудук.

На видео можно заметить, что сначала в драке участвуют две девочки, которые борются на земле. Потом в потасовку вступают еще три школьницы, нанося удары ногами. Происходящее снимали на камеру.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, участниц конфликта установили и доставили в полицию вместе с родителями.

Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей, что выразилось в отсутствии должного контроля за их поведением и совершении правонарушения.

Также собран материал для направления в комиссию по делам несовершеннолетних. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

"Все виновные поставлены на профилактический учет", - отметили в ДП Мангистауской области.

В Комитете по охране прав детей сообщили, что при Управлении образования Мангистауской области создана мобильная группа для проведения проверки и оказания необходимой помощи.

"Инцидент произошел во внеурочное время, вечером.

Управлением полиции Мунайлинского района по факту произошедшего возбуждено административное производство. В соответствии со ст.127 ч.1 КоАП РК к ответственности привлечены 9 девочек, а по статье 435 - родители одной девочки", - уточнили в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле руководства управления образования и управления полиции Мунайлинского района.

Ранее в Астане попало на видео избиение школьника. Сначала кадры прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. По информации соседей, инцидент произошел возле школы. По данным полиции, причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку.

А в Атырау студентка колледжа была избита на глазах у других подростков. Видео попало в Сеть. По факту избиения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемую поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. Всех участников поставят на профилактический учет.

